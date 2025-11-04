Кипър предлага регионална организация за сигурност в Близкия изток по модела на НАТО

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кипър предлага да бъде създадена регионална организация за развитие на сигурността в Близкия изток, заяви днес на конференция в Никозия кипърският президент Никос Христодулидис, цитиран от Ройтерс.

Той каза, че това би могло да бъде платформа за укрепване на стабилността в региона.

Христодулидис обясни, че страната му работи за „узряването на необходимите политически условия" за създаването на регионална организация за сигурност и сътрудничество. „Така да се каже, нещо като НАТО или като Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) на Близкия изток, която ще изтъкне ползите от насърчаването на регионалното сътрудничество", каза президентът на Кипър.

Той уточни, че Кипър е готов да застане начело на инициативата, като се позиционира като дипломатически мост между Европа и южните ѝ съседки, пише БТА.

Република Кипър, която е членка на ЕС, изигра ролята на евакуационен център за чужди граждани при конфликти в Близкия изток, Судан и други кризисни райони. Страната осигури и морски коридор за доставка на хуманитарна помощ за ивицата Газа.