ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Юлия Георгиева: За около година наркотиците са уби...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21645719 www.24chasa.bg

Американска авиокомпания закрива след 66 години заради дългове, натрупани през пандемията

2888
Kenai Aviation Кадър: Екс/adndotcom

Американска авиокомпания обяви незабавното си закриване след 66 години дейност.

Kenai Aviation се обяви за „финансово неплатежоспособна" и прекрати дейността си, като отмени всички полети, пише "Дейли мейл". 

Собственикът на Kenai Aviation, Джоел Колдуел, заяви в изявление, че е съкрушен от събитията. 

„Където някои виждат пътници, аз виждам хора, за които ми пука. Виждам динамична авиокомпания, пълни полети, растеж и най-добрия екип от механици, наземен персонал и пилоти, с които някога съм имал удоволствието да работя.

По всички оперативни показатели Kenai Aviation е успешна. И все пак сме финансово неплатежоспособни."

Авиокомпанията е основана през 1959 г. и обслужва предимно в Аляска.

Джоел обясни поредицата от събития, довели до неплатежоспособността на компанията:

„В края на 2017 г. седях на кухненската маса, когато получих обаждане, че Джим Биелфелд (комисарят на летището в Кенай) е на път да финализира закриването на Kenai Aviation, но ако искам да действам бързо, можем да се намесим и да запазим тази историческа авиокомпания.

След това дойде ковид. Пандемията засегна всички нас, но за повечето хора това е просто болезнен спомен.

Мен и Kenai Aviation Covid обаче ни натовари с дългове, които не успяхме да изплатим.

Днес банката изисква погасяване на дълга. Трябва да прекратим незабавно всички операции. Разбит съм"

Джоел казва, че отказва да се предаде и търси инвеститор, който да спаси авиокомпанията.

„Днес всички полети спират, но кой знае какво ще донесе утрешният ден", добави той. 

Това се случва, след като авиокомпанията Eastern Airways, базирана в Обединеното кралство, съкрати стотици работни места, след като отмени всички полети и подаде заявление за административно управление.

Компанията уволни около 250 служители, включително целия кабинен екипаж, миналия месец.

Междувременно, през септември нискотарифната авиокомпания Play отмени всички полети от летищата Станстед и Ливърпул, като прекрати дейността си.

Kenai Aviation Кадър: Екс/adndotcom

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)