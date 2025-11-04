ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За около година наркотиците са убили над 100 души ...

Южна Корея: Тръмп и Ким Чен Ун може да се срещнат през 2026г.

Ким Чен Ун и Доналд Тръмп осъществиха няколко исторически и символични срещи през предишния мандат на американския президент. Снимка Архив

Южнокорейското разузнаване смята, че има голяма вероятност Северна Корея и САЩ да организират среща на върха след съвместните американско-южнокорейски военни учения през март догодина, предаде агенция Йонхап.

Южнокорейското разузнаване смята, че севернокорейският лидер „Ким Чен Ун е готов да участва в диалог със САЩ и ще установи контакт със САЩ в бъдеще, когато назреят подходящите условия за това", заяви пред репортери депутатът И Сон-куон след парламентарен контрол, по време на който бе изслушана разузнавателната агенция.

Ким по-рано заяви, че е готов да разговаря със САЩ, ако Вашингтон се откаже от искането си за ядрено разоръжаване на Пхенян, но не отговори публично на предложението за разговор на президента на САЩ Доналд Тръмп, който беше в Южна Корея миналата седмица, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

