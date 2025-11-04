Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почина Дик Чейни, най-влиятелният съвременен вицепрезидент на САЩ и главен архитект на „войната срещу тероризма". Това съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на семейството му. Той беше на 84 години.

84-годишният Чейни бе 46-ият вицепрезидент на САЩ, който управляваше с Джордж У. Буш в периода 2001-2009 г.

В последните години от живота си обаче Чейни, все още твърд консерватор, беше до голяма степен изключен от партията си заради острата си критика към президента Доналд Тръмп, когото нарече „страхливец" и най-голямата заплаха за републиката.

В ироничен финал на своята легендарна политическа кариера, той даде последния си глас в президентските избори през 2024 г. за либералната демократка и колега от клуба на вицепрезидентите Камала Харис.

Чейни страдаше от сърдечно-съдови заболявания. През 2012 се подлага на сърдечна трансплантация, която възхвали в интервю през 2014 г. като „дарът на самия живот".