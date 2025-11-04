ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За около година наркотиците са убили над 100 души ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21645860 www.24chasa.bg

Вучич: От три дни сръбските служби издирват двама снайперисти, "знаем кой им е платил"

1752
Александър Вучич. Кадър: Youtube, @user-lr1iu5oe8l

От три дни службите издирват двама снайперисти, известно е кой им е платил, но все още не знаем коя е тяхната мишена, обяви сръбският президент Александър Вучич снощи пред телевизия Първа.

„Не можем да ги намерим три дни. Ще видим кои са целите. Знаем, че са пристигнали, знаем откъде са дошли парите, вярвам, че компетентните служби ще успеят да ги открият ", каза Вучич.

Сръбският президент добави, че "това е единственият им начин, те не могат да разклатят волята ми, не могат да ме победят", но не уточни кого има предвид.

В предаването „Кирилица" по телевизия Първа Вучич сподели, че изминалата година е била най-трудната му в професионален план, пише БТА.

По думите му по-младите хора в Сърбия бавно се учат на политика, но "това не е лошо".

„Добре е, че разбират това. Точно както разбират, че насилието им вреди", каза Вучич, визирайки студентското движение, което възникна преди година в отговор на трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември се срути козирката на жп гарата 16 души загинаха и един бе тежко ранен.

Александър Вучич. Кадър: Youtube, @user-lr1iu5oe8l

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)