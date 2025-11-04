ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция твърди, че е овладяла шапа по едрия рогат добитък

1224
Министерството на земеделието и горите в Турция излезе с официално съобщение на своя сайт, чрез което оповести, че шапът по чифтокопитните животни в страната, който беше установен в началото на юли и доведе до затварянето на пазарите за животни в цялата страна, вече е под контрол. За справяне със заразата бяха произведени 4,5 млн. нови ваксини.

„Разпространението на заразата вече е под контрол. Благодарение на процеса на ваксинация, налагане на карантина и вземане на проби на терен, който върви в цялата страна, разпространението на болестта е ограничено в голяма степен", пише в официалното съобщение на институцията.

От информацията става ясно, че ваксинацията е обхванала 92 процента от животните.

„Всички животни от категорията „едър рогат добитък" вече са преминали през първия етап на ваксинация, вече започна кампанията по поставянето на втората ваксина", подчертаха от Министерството на земеделието и горите.

Предприети са и правни действия срещу разпространението на невярна информация чрез публикации в социалните мрежи, пише БТА.

„Поставено е началото на съдебен процес срещу твърдения, които не са научно обосновани. Заведени са дела срещу лица, които споделят неверни публикации в социалните медии, в които се твърди, че ваксините разболяват животните", съобщиха от институцията.

От Министерството припомниха, че ветеринарите са денонощно на терен, а информацията за развитието на ситуацията е подавана постоянно се към международни организации като Световната организация по здравеопазване на животните (WOAH) и Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO).

За справяне със заразата бяха в страната са произведени 4,5 млн. нови ваксини СНИМКА: Pixabay

