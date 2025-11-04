Германия е пред рекорден дефицит в търговията си с Китай

Тази година се очаква вносът от Китай към Германия да надхвърли стойността на износа за тази страна с около 87 милиарда евро. Това прогнозира Агенцията за икономическо развитие на Германия (Germany Trade & Invest – GTAI), цитирана от Ройтерс.

По този начин търговският дефицит ще бъде с около 20 милиарда евро по-висок от този през 2024 година и ще надхвърли рекордната стойност от 2022 година - над 84 милиарда евро.

"Това е дисбаланс, който със сигурност не е в наш интерес", заяви заместник-директорът на агенцията за Източна Азия Кристина Оте. "Този дисбаланс се дължи на факта, че нашият износ е слаб, а в същото време внасяме повече от Китай."

Германският износ за Китай тази година вероятно ще спадне с над 11 процента до около 80 милиарда евро. "Китай губи позициите си като експортен пазар. Тази година страната вероятно ще се класира едва на шесто място след Италия", каза Оте. Преди няколко години Китай заемаше второ място след Съединените щати. "Вътрешната икономика на Китай не функционира добре, а към това се добавя и фактът, че все повече германски компании произвеждат на място", добавя тя.

В същото време все повече китайски стоки достигат германския пазар, вероятно и в резултат на високите мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп. "Виждаме ефект на пренасочване", обясни Оте. "Поради високите мита на САЩ пазарът там губи значение. За сметка на това китайските износители все повече се насочват към Европа".

Данните за износа на Китай от януари до септември показват, че износът за САЩ е намалял с 17 процента, докато износът за Европа е нараснал с 8 процента, а само за Германия – с 11 процента.

GTAI очаква през 2025 година германският внос от Китай да нарасне с над 6 процента до около 167 милиарда евро. Китай остава с голяма разлика най-важният търговски партньор на Германия по отношение на вноса.

Ръстът се дължи основно на повишеното търсене на електротехника, текстил и облекло, машини, метални изделия и химически продукти. Само от януари до август 2025 година германският внос на електротехника от Китай се е увеличил с 2,2 милиарда евро, на текстил и облекло – с 1,5 милиарда евро, а на машини – с 1,2 милиарда евро, пише БТА.

Сред стоките с най-силен ръст са литиево-йонните акумулатори, игровите конзоли, обувките, малките пратки, автомобилните части, електронните вериги, домакинските уреди и лекарствата.