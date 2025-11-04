Шефът на НАТО Марк Рюте утре ще направи първото си официално посещение в Румъния

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте утре (5 ноември) ще направи първото си официално посещение в Румъния откакто пое ръководството на Алианса през октомври 2024 г., предаде Аджерпрес.

Според прессъобщение на румънското президентство Рюте ще бъде приет от президента на Румъния Никушор Дан в двореца Котрочени утре по обяд, а в четвъртък двамата ще вземат участие в Индустриален форум на НАТО, озаглавен "Превъоръжаване на НАТО – иновации и устойчивост".

Събитието събира представители на съюзническите държави, отбранителната индустрия и структурите на НАТО, с цел засилване на стратегическия диалог относно развитието на колективните отбранителни способности. Очаква се дискусиите по време на форума да бъдат насочени върху заплахите, пред които е изправен Северноатлантическият алианс, както и върху начините за повишаване на сигурността и колективния капацитет за отбрана на Румъния.

Официалната програма на генералния секретар на НАТО включва и срещи с други румънски официални лица, както и участие в събитие за публична дипломация, посветено на сътрудничеството между НАТО и гражданското общество.