Шефът на Гръцките пощи подаде оставка след реакциите за закриването на 204 клона

Изпълнителният директор на Гръцките пощи (ЕЛТА) Григорис Скликас днес подаде оставка след бурните реакции на решението за преструктуриране на организацията, което включва закриването на 204 пощенски клона, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Вчера бяха закрити 46 клона, а след три месеца е планирано съдбата им да последват още 158, пише БТА.

Мярката обаче предизвика негодувание в редица общности, които се безпокоят, че ще останат изолирани от пощенски, но и други услуги, като достъп до банки. Към недоволството по места се присъединиха и депутати, сред които и някои от управляващото мнозинство, коментира телевизия Скай.

В писмото си, с което подава оставка, Скликас пише, че обемът на пощенските пратки е намалял с над 90 процента и че ако планът за реорганизация не бъде реализиран, в близко бъдеще ще бъде поставена в риск ликвидността на Гръцките пощи и възможността на компанията да изплаща заплатите на служителите си.