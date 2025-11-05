Доходите на Джорджа Мелони намалели наполовина

Италианската премиерка спечелила 180 хил. евро през 2024 г.

Доходите на италианската министър-председателка Джорджа Мелони са се сринали до по-малко от половината от предходната година. Това става ясно от нейната имуществена декларация за 2025 г., публикувана на сайта на Камарата на депутатите. Мелони е първата сред лидерите на партиите, която оповести публично своите финансови данни, подписани на 28 октомври тази година. В документа са заличени както подписът ѝ, така и семейното ѝ положение.

Общият доход на премиерката за 2024 г. възлиза на 180 081 евро, докато година по-рано е бил 459 460 евро, илиспад с повече от 60%. Намалението се дължи основно на прекратяването на авторските права от нейните книги, които през 2023 и 2024 г. значително са увеличили доходите ѝ. Сред тях са автобиографиите „Аз съм Джорджа"(2021) и „Версията на Джорджа" (2023), които се превърнаха в бестселъри.

По данни от декларацията брутните данъци на Мелони възлизат на 69 340 евро, а нетните - на 63 060 евро, след приспадане на 6 274 евро законови данъчни облекчения. Сред тях фигурират 415 евро месечни дарения за нейната партия „Италиански братя" и 4579 евро разходи за ремонтни дейности по новия ѝ дом. Допълнително са отчетени и дребни суми за енергийна ефективност и инсталиране на мултимедийни устройства.

Като единствена имуществена промяна за годината премиерката посочва „окончателна покупка на ново жилище -първи дом". Имотът се намира в римския квартал ЕУР-Тре Пини и е финансиран частично със спестявания от авторски права, и частично с ипотечен кредит от 200 хил. евро, сключен през декември 2024 г. с банка Медиоланум.

Кредитът със срок от 15 г. и фиксирана лихва от 3,1% за първите десет, е бил прехвърлен през юни 2025 г. в друга банка при по-добри условия -вероятно „Интеза Сан Паоло", която обслужва повечето депутати в Камарата.

Наблюдатели прогнозират, че през следващата година доходите на Мелони могат да се увеличат отново благодарение на излизането на новата ѝ книга „ Аз съм Джорджа: моите корени, моите принципи". Изданието бе промотирано дори от американския президент Доналд Тръмп, който в социалните си мрежи я определи като „вдъхновяваща автобиография" и насърчи читателите да я закупят.