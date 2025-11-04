Жертвите на земетресението в Афганистан вече са 27

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двайсет и седем станаха жертвите на вчерашното земетресение с магнитуд 6,3 в Северен Афганистан, съобщи днес Министерството на здравеопазването, цитирано от Франс прес, и обяви край на спасителните операции.

Повечето жертви са от провинциите Балх и Саманган, където е бил епицентърът на труса, в района на град Холм, уточни говорителят на здравното ведомство Шарафат Заман.

По думите му са загинали 27 души, а 956 са ранени.

Националната служба за справяне с бедствията по-рано съобщи, че само малка част пострадалите са тежко ранени, пише БТА.

Властите „благодарят за сериозните усилия и бързия отговор на всички участвали институции, които приключиха спасителните операции в засегнатите райони", заяви Заман в изявление.

Националната енергийна компания днес съобщи, че продължава работата за възстановяване на прекъснатите електропроводи.