Торбьорн Торнквист - милиардерът, който отмъкна руската петролна империя в чужбина

Милиардерът Торбьорн Торнквист сключи една от сделките на живота си, придобивайки чуждестранните активи на "Лукойл", след като руската компания беше засегната от санкциите на САЩ. Торбьорн Торнквист СНИМКА: ФЕЙСБУК

Ако САЩ и Великобритания одобрят сделката, това ще разшири енергийната империя на Торнквист от Бронкс до Сицилия. Швейцарската "Гънвор", основана с приближения до Путин Генадий Тимченко, притежава рафинерии, разпръснати из Европа, и нефтени находища в Близкия изток и Централна Азия.

Голямата сделка дойде едва три дни, след като "Лукойл" обяви, че продава международните активи. Според източници, работили с Торнквист, това е типичен негов ход - бързи и решителни действия, с които да изпревари конкурентите, пише "Уолстрийт джърнъл".

Подробности за сделката все още няма, нито "Лукойл", нито "Гънвор" разкриват цена. Според запознати с процеса на продажбата цената ще бъде около 20 млрд. долара.

Банкери искат да знаят колко плаща базираната в Женева "Гънвор", как ще бъде финансирана сделката и дали Торнквист е дал на „Лукойл" гаранции, че може да купи обратно бизнеса, когато войната в Украйна приключи.

„Торбьорн не е давал такива гаранции на никого. Няма такава клауза за обратно изкупуване", заяви говорителят на "Гънвор" Сет Пиетрас. Той добави, че компанията е поискала разрешение от санкционните органи на САЩ и Великобритания за сключването на сделката.

Самият Торнквист заяви пред Блумбърг, че всички опасения на властите относно продължаващото руско влияние върху придобитите активи ще бъдат разсеяни, и изключи сценарий, при който някой от активите ще бъде продаден обратно, ако санкциите срещу руската компания бъдат отменени.

"Това е пълна раздяла в момента, в който сделката се сключи. Уверени сме, че тя отговаря на всички изисквания", заяви Торнквист.

Говорителят на "Гънвор" поясни, че компанията е действала бързо със сделката, защото те вече са водили преговори с "Лукойл" за закупуването на някои активи.

Миналата година "Гънвор"– което означава „бдителен във война" на старонорвежки – е отчел печалба от 729 млн. долара при приходи от 136 млрд. долара, което е една от най-успешните години в историята на компанията.

Финансирането на сделката с "Лукойл" обаче може да се окаже трудно, тъй като западните банки са предпазливи по отношение на трансакциите, свързани с Русия.

Торбьорн Торнквист е израснал в Стокхолм, където е учил бизнес. Започва кариерата си в „Би Пи" през 70-те години, когато петролните пазари се отварят след шока от арабските петролни ембаргота. След като работи в две търговски фирми, в средата на 90-те години се отделя и започва свой собствен бизнес с продажба на руско гориво от Естония.

След това започва работа с Генадий Тимченко, който познава Путин от Санкт Петербург, където бъдещият президент работи в кметството.

Двамата се изкачват в големите търговски лиги по това време, когато Торнквист научава, че Москва е напът да конфискува нефтените полета на критика на Путин Михаил Ходорковски. "Гънвор" бързо прави необходимите договорености, за да продължи доставката на суров нефт към световните пазари.

Този ход превръща нишовата прибалтийска компания в едно от най-големите търговски дружества в света. В един момент "Гънвор" обработва до 30% от морския износ на суров петрол от Русия.

Торнквист казва, че включването на Путин и негови сътрудници в бизнеса е спекулация, а слуховете, че е работил за руските служби за сигурност - „приказка".

След като Русия анексира Крим през 2014 г., санкциите на САЩ срещу Тимченко доведоха компанията до ръба на фалита. Администрацията на Обама заяви, че самият Путин има инвестиции в Gunvor и може да е имал достъп до средствата ѝ – обвинения, които фирмата отрече като „неверни и скандални".

За да спаси компанията си, Торнквист купува акциите на Тимченко. Той продаде руските активи и изгради нови бизнес линии, особено в областта на втечнения природен газ и в САЩ.