Зеленски посети войските на фронтовата линия в Източна Украйна (Снимки)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с войници в командния пункт на Първи корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов", който заедно със съседните подразделения защитава направлението към Добропиля. Той обсъди с войниците ситуацията на фронта и им връчи държавни награди, предаде Укринформ, като цитира пост във "Фейсбук" на украинския държавен глава. СНИМКА: Ройтерс

"Изслушах докладите на военните, обсъдих ситуацията на фронта и най-належащите нужди и обърнах голямо внимание на въпросите, свързани с оръжията, увеличаването на производството на дронове, нуждите на бригадите, опита на Първи корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов" и други", каза Зеленски, цитиран от БТА.

Той е благодарил на войниците за службата им и лично им връчил държавни отличия. СНИМКА: Ройтерс

"Защитниците служат във важна област. Благодаря на войниците за защитата на Украйна и нашата териториална цялост. Това е нашата страна, това е нашият Изток и ние определено ще направим всичко възможно той да остане украински", подчерта Зеленски.

Укринформ вече съобщи, че през изминалия ден на фронтовата линия е имало 163 сблъсъка, като най-ожесточените битки са се водили в посока към Покровск и Александровка.