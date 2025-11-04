Бивша финландска премиерка осъжда сексизма, на който са били подложени жените в кабинета й

В публикуваните си днес мемоари финландската експремиерка Сана Марин осъжда сексизма, на който са били подложени жените в правителството ѝ по време на мандата ѝ, и изразява съжаление за "непрекъснатия поток от онлайн заплахи", предаде Франс прес.

През 2019 г. 34-годишната Марин стана най-младата жена в света, избрана за премиер. Тогава тя оглави левоцентристко правителство, съставено от пет партии, които бяха оглавявани от пет жени. Четири от тези жени бяха на възраст под 35 години.

За няколко месеца бившата министър-председателка на Финландия се превърна в една от най-известните политически фигури на планетата, наречена от медиите "премиерката рок звезда".

В автобиографичната си книга, озаглавена "Надеждата в действие. Куражът да ръководиш", Сана Марин счита, че възрастта и полът ѝ са били от огромно значение за начина, по който са били третирани тя и правителството ѝ. Тя осъжда тормоза в интернет, на който са били подложени членовете на кабинета ѝ. Марин разказва, че жените, оглавявали партиите, влизащи в състава на кабинета й, са били "мишена на непрекъснат поток от онлайн заплахи, предимно от сексуален характер". Самата Марин споделя, че тя е била заплашвана с изнасилване и други форми на сексуално насилие толкова много пъти, че е изгубила бройката.

Коалицията на Сана Марин е била наричана и "правителството с червило" или "момичешкото правителство".

"Нашата компетентност и лидерски способности бяха постоянно поставяни под въпрос, без никакъв опит за обосноваване на тези обвинения", добавя бившата премиерка, цитирана от БТА.

Въпреки че беше много популярна по време на мандата си, Сана Марин бързо раздели финландското общество вследствие на медийни скандали, свързани с личния ѝ живот. През август 2022 г. в социалните мрежи се появиха видеоклипове, на които тя се забавлява с финландски знаменитости, което стана водеща новина в медиите по целия свят. Под натиск тя се подложи тогава на тест за наркотици, за да разсее всяко подозрение за неправомерно поведение по време на партито.

Марин смята за учудващ въпроса дали би постъпила по друг начин, ако беше знаела предварително какъв шум ще предизвикат тези видеоклипове. "Какъв живот би бил това?", пита тя.

Малко след поражението на социалдемократите на изборите през април 2023 г. Сана Марин обяви оттеглянето си от политиката и беше назначена за стратегически съветник в Института за глобална промяна, ръководен от бившия британски премиер Тони Блеър, припомня АФП.