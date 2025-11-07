Финалът на глобалния проект на IQOS в колаборация с прочутия дизайнер Селети се превърна грандиозно технологично шоу с поглед към бъдещето

В Милано, града, в който дизайнът е религия, а изкуството - ежедневно дихание, тази есен се случи нещо различно. На 25 октомври, само за една нощ, емблематичното пространство Pirelli Hangar Bicocca се превърна в сцена за „Sensorium Worlds“ - едновременно арт инсталация, технологичен спектакъл и преживяване, което размива границите между креативност и иновация. Събитието събра над 4000 гости от целия свят, сред които и български медии, а поводът бе впечатляващ: финалът на едногодишната арт колаборация между водещата бездимна алтернатива на Филип Морис България и легендарния италиански дизайнер Стефано Селети.

Финалът на глобалния проект между IQOS и Стефано Селети превърна една нощ в преживяване за всички сетива – арт инсталации, музика, визуални форми и идеи за свят, в който иновациите имат човешко лице.

„Sensorium Worlds“ не бе просто събитие, а потапящ свят, където смели визуални форми и необикновен звук се срещат, за да провокират любопитството - онзи вътрешен двигател, който стои в основата на позитивната промяна. Именно любопитството е идеята, която обединява творческата платформа IQOS Curious X и философията на Селети, известен със способността да превръща обикновеното в изкуство. Проектът започва още през Milan Design Week с инсталация, която се превърна в едно от най-посещаваните и коментирани места на Fuori Salone. По-късно колаборацията прераства в творчески уъркшоп с близо 20 артисти от различни държави, чиято задача беше да отговорят на един въпрос: какво се случва, когато преосмислиш познатото?

Лимитираната колекция IQOS ILUMA i x SELETTI беше представена като малко бижу с характерния почерк на дизайнера.

Тази идея оживя в Милано. На „Sensorium Worlds“ посетителите прекосиха границата между реалност и фантазия - през светлина, звук, форми, културни кодове и артистични експерименти. В кулминацията на вечерта бе представена и лимитираната колекция IQOS ILUMA i x SELETTI - устройства и аксесоари с характерния за дизайнера визуален отпечатък. Всеки детайл е замислен като малко бижу. Неслучайно Селети от години работи върху идеята да превърне всекидневните предмети в обекти на изкуство.

Колаборацията не е само жест към естетиката. Тя е част от мисията на Филип Морис Интернешънъл да предложи по-добри, бездименни алтернативи на пълнолетните пушачи. IQOS е световният лидер в сегмента на системите за нагряване на тютюн, избран от над 34 милиона потребители. Компанията открито заявява визията си: бъдеще, в което цигарите остават в музея, а потребителите имат научно доказани алтернативи на пушенето, които премахват горенето. „Sensorium Worlds“ е начин хората да усетят тази трансформация не само рационално, но и емоционално - чрез изкуството.

Стефано Селети – дизайнерът, който превръща обикновеното в необикновено. Неговата философия стои в основата на колаборацията: да погледнеш на познатото по нов начин и да докажеш, че естетиката може да бъде част от технологичната промяна.

Това е и целта на Curious X: марката да не бъде само продукт, а културно преживяване

Силата на общността, разговорите, креативните сблъсъци - всичко това е част от идеята да се докоснеш до потребителя не само като технология, но и като вдъхновение. В този смисъл изборът на Селети е символичен. В работата си той смесва хумор, функционалност и артистична провокация, за да разказва истории с предмети, които иначе бихме подминали в ежедневието си. Същата трансформация търси и IQOS - да промени статуквото, да предложи по-добра алтернатива и да направи идеята за свят без дим не просто възможна, а желана.

След края на спектакъла една идея остана да звучи най-силно: че любопитството не е просто творческа формула, а социална промяна. Когато потребителите говорят за продуктите, те говорят и за изборите си и могат да вдъхновят други да направят крачката напред.

Сред ключовите фигури зад проекта е Оги Капетанович – президент на категорията бездимни продукти във Филип Морис Интернешънъл. С над 20 години международен опит и основна роля в развитието на брандовете без дим на компанията, той е един от хората, които движат мисията на компанията за бъдеще без цигари. Ето какво сподели Капетанович специално за нашите читатели.

Оги Капетанович, президент на категорията бездимни продукти във Филип Морис Интернешънъл:

Искаме цигарите да останат в музеите, а потребителите ни да имат бижу в джоба си

- Г-н Капетанович, какво вдъхнови Philip Morris International да си сътрудничи с толкова голям артист като Селети?

- Изкуството и дизайнът винаги са били част от идентичността на водещата бездимна алтернатива на компанията ни още от нейното създаване. Винаги сме разширявали границите на дизайна с всяка нова версия на продукта. И си казахме: защо да не си партнираме с някого като Селети, който споделя нашите ценности? Така започна всичко. Идеята се появи преди около три години и половина, а първият контакт със Стефано беше преди три години. Още от самото начало беше ясно, че има много добро и силно съвпадение между нашите визия и ценности.

- Споменахте „ценности“. Как този проект отразява ценностите на вашата марка и визия за иновации и начин на живот?

- И двете страни споделят стремеж към иновации и желание да променят статуквото. Когато тези ценности се срещнат, а любопитството стои в основата на всичко, то се превръща в движеща сила напред. Резултатът е не само впечатляваща колаборация, която дава възможност на потребителите да се докоснат емоционално до продукта, но и ни помага в мисията да предложим по-добри алтернативи за пушачите.

- По какъв начин художественият подход на Селети може да повлияе на възприятието за вашия продукт сред българските и световните потребители?

- Той е изключителен артист, който превръща обикновеното в необикновено. Това е подход, който искахме да пренесем и в IQOS. Вярвам, че ценностите, за които говорихме - предизвикване на статуквото, любопитство, поглед към нови посоки, са напълно подходящи за българския потребител, който търси по-добра алтернатива на тютюнопушенето. Убедени сме, че това ще работи и на много други държави. Аз самият съм от Балканите и знам, че „символичната стойност“ на бранда е важна за хората в България и в региона. И както казахме - това, което създадохме, е бижу. То ще бъде важен инструмент в пътя на потребителя към по-добри варианти от цигарите. И да, ще го направи по-любопитен.

- Какво въздействие се надявате тази колаборация да има върху вашата глобална общност?

- Искаме хората да разберат кои сме. Искаме да осъзнаят, че съществуват по-добри алтернативи и да говорим повече за тях. Какъв по-добър начин от това да създадеш произведение на изкуството?! Вярваме, че когато нашите потребители започнат да говорят за продуктите, те ще го правят и с други, които все още пушат и които могат да решат да започнат промяната. Това е нашата цел - да движим положителната промяна. Искаме свят без цигари. Искаме цигарите да останат в музеите, а нашите потребители да имат своеобразно бижу в джоба си.