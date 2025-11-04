Поне един убит и 17 ранени при нови руски атаки срещу Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руски удари с дронове и ракети в източната и южната част на Украйна днес са убили най-малко един човек и са ранили 17 души, съобщиха украинските власти, предаде ДПА.

В Депропетровска област 65-годишна жена е загинала, а 11 души, включително две деца, са били ранени при атака с ракети и дронове, съобщиха местни власти.

В Харковска област шестима души са били ранени, включително двама пожарникари, по време на атака с дронове, съобщиха властите. Пожарно оборудване също е било повредено при атаката.

В Одеска област са избухнали множество пожари след удари с дронове по енергийната и пристанищната инфраструктура, съобщи губернаторът Олег Кипер. Пожарите са били потушени, пише БТА.

Украинските въздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е атакувала страната с общо 130 дрона, от които 92 са били прехванати. Те съобщиха, че Русия е изстреляла и седем ракети.

Украйна се защитава с подкрепата на Запада срещу пълномащабната инвазия на Русия от повече от три години и половина, отбелязва агенцията.