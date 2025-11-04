Мицкоски обсъдил европейския път на РСМ с Антонио Коща

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски се е срещнал с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

„Обсъдихме европейския път на страната ни, важността на запазването на европейските ценности и подкрепата, която получаваме в процеса на интеграция. Обменихме опит и идеи как да ускорим напредъка си и как да създадем по-добри възможности за гражданите. Подобни срещи са от голямо значение, тъй като потвърждават ангажимента ни към европейската перспектива и засилват сътрудничеството с европейските партньори”, написа във Фейсбук профила си Мицкоски.

За Брюксел премиерът на Северна Македония замина няколко часа след края на местните избори в страната. За Радио "Свободна Европа" от правителствения пресцентър са обявили, че по време на посещението на Мицкоски и правителствената делегация, с която той е в Брюксел, ще се проведат "няколко срещи в областта на външната политика на страната".

„Ще бъде потвърдена вече ясната позиция на правителството с цел започване на преговорния процес и напредък по пътя към ЕС, посещението ще бъде фокусирано и върху реформите от европейското портфолио, които трябва да осъществим до края на тази и началото на следващата година“, се казва в отговора на правителството, без повече подробности за програмата на премиера в Брюксел, пише изданието.

От Радио "Свободна Европа" допълват, че според съобщението на европейския новинарски канал Евронюз, Мицкоски ще присъства и на първата Среща на върха за разширяване, организирана от Евронюз, която ще се проведе днес. Срещата на върха ще бъде открита от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и на нея ще присъства и европейският комисар по разширяването Марта Кос.

Днес Европейската комисия представи годишните доклади за напредъка към ЕС на страните, очакващи присъединяване, сред които е и Северна Македония.