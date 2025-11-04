Марта Кос: РСМ не е предприела значителни стъпки, за да напредне в преговорния процес за ЕС

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос предложи днес с единодушие да се приемат само решенията за начало и край на преговорите с кандидатстващите за присъединяване държави. Кос говори пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент по външни работи по повод представянето на годишните доклади на Европейската комисия за напредъка в процеса на разширяването на ЕС.

Тази година най-добър напредък бележат Албания, Черна гора, Украйна и Молдова, посочи Кос. Бъдещите договори за присъединяване трябва да съдържат по-силни защити, при спазване на принципа на равнопоставеността, добави тя, цитирана от БТА.

По повод Република Северна Македония еврокомисарят заяви, че страната прилага изцяло решенията на ЕС от областта на външната политика и сигурността, но не е предприела значителни стъпки, за да напредне в преговорния процес. Кос поясни, че властите в Скопие трябва да приемат конституционни промени, за да постигнат напредък.

Протягаме ръка към Сърбия, но страната трябва да прилага европейските решения по отношение на външната политика и сигурността, не мога повече да слушам сръбски политици да обвиняват ЕС за събитията в тяхната страна, каза Кос. Тя предупреди, че са възможни последици, ако ЕС продължава да служи за извинение за напрежението в Сърбия.

Само с обединение на Европа на континента може да има мир и напредък. Не можем да продължим с разширяването на ЕС без съгласието на европейските граждани, трябва по-добре да обясняваме защо се стремим към тази цел, посочи еврокомисарят. Според Кос Съветът на ЕС трябва да обмисли предложението за ограничаване на гласуванията с единодушие и да позволи воденето на технически преговори и въвеждането на технически мерки, без непременно да има съгласие от всички 27 държави от ЕС.