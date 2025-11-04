26 са загинали във Филипините заради тайфуна Калмаеги (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Филипинската служба за гражданска защита съобщи, че 26 души са загинали вследствие на тайфуна Калмаеги, който премина през много райони във Висаяс и Минданао на Филипините, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Калмаеги е 20-ият тропически циклон, преминал през страната тази година, и се очаква да напусне филипинската изключителна икономическа зона утре или вдругиден.