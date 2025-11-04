ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

26 са загинали във Филипините заради тайфуна Калмаеги (Видео)

КАДЪР: Екс/@jayhobgood

Филипинската служба за гражданска защита съобщи, че 26 души са загинали вследствие на тайфуна Калмаеги, който премина през много райони във Висаяс и Минданао на Филипините, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА). 

Говорителят на службата за гражданска защита каза, че 22 от жертвите са от Централен Висаяс, двама от региона на остров Негрос, един от Западен Висаяс и един от Източен Висаяс. 

Според първоначалните данни повечето жертви са се удавили. 387 000 души са били евакуирани превантивно от районите, намиращи се на пътя на тайфуна. 

Към 16:00 ч. (местно време) островите Каламиан и Куйо, както и централните и южни части на провинциите Антик и Илоило, заедно с остров Гимарас, остават под предупреждение за тропическа буря от ниво 4, тъй като Калмаеги запазва силата си, докато се придвижва към морето Сулу, съобщиха от метеорологичната служба. 

Очаква се Калмаеги да навлезе в морето Сулу тази вечер, да премине през северната част на остров Палаван, пише БТА.  

Калмаеги е 20-ият тропически циклон, преминал през страната тази година, и се очаква да напусне филипинската изключителна икономическа зона утре или вдругиден. 

КАДЪР: Екс/@jayhobgood

