Белгийската армия: Да се свалят всички неидентифицирани дронове, забелязани над военни бази

Белгийската армия издаде заповед за сваляне на всички неидентифицирани дронове, забелязани над нейните бази, съобщи началникът на Генералния щаб на Белгийските въоръжени сили генерал Фредерик Вансина, цитиран от агенция Белга.

В неделя вечерта четири дрона бяха забелязани над военновъздушната база "Клайн-Брьогел". Това бе третата поредна нощ, в която е регистрирана активност на безпилотни апарати над белгийски военни и цивилни обекти.

Същата вечер полицията получи сигнал за десетки дронове, прелитащи над индустриална зона в Мехелен, но нито един не бе заловен.

Генерал Вансина заяви, че белгийската програма за защита от дронове се изпълнява с ускорени темпове и предстои въоръжените сили да представят конкретен план на правителството в Брюксел. В момента ресурсите на страната за борба с подобни апарати, включително системи за откриване, заглушители и оръдия, остават ограничени, пише БТА.

"Ако над армейските бази се появят още дронове, военните ще ги свалят. Дадена е заповед да бъдат свалени", посочи Вансина. По думите му това ще се прави само ако може да се извърши безопасно и без съпътстващи щети, тъй като "дроновете летят през нощта и са малки и много маневрени".

Вчера военновъздушната база "Клайн-Брьогел" публикува указания за жителите в околността. В тях се препоръчва подозрителната дейност да бъде докладвана незабавно на полицията и, ако е възможно, да се направи снимка или видеозапис на забелязания дрон. Жителите са предупредени също да не се поддават на неверни съобщения в социалните мрежи.