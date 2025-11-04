"Хамас" намерил тяло на израелски войник в Газа, ще бъде върнато на Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въоръженото крило на "Хамас" съобщи днес, че е намерило тялото на израелски войник в Газа и че се извършва подготовка за предаването му на Израел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Израел предаде тленните останки на 45 палестинци вчера, съобщи Червеният кръст, ден след като палестинската групировка върна останките на трима заложници. Израел идентифицира тримата като войници, убити при атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната в Газа, съобщи Асошиейтед прес.

От влизането в сила на прекратяването на огъня в Газа на 10 октомври движението "Хамас" е предало тленните останки на 20 заложници. Осем трупа на заложници все още остават в Газа.

За всеки върнат израелски заложник Израел връща останките на 15 палестинци, каквито са и условията в споразумението за прекратяване на огъня в Газа. От началото на прекратяването на огъня са върнати телата на 270 палестинци.

Заложниците бяха отвлечени при атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., с която започна войната в ивицата Газа.