Шефът на Съвета на Европа е готов да обсъди промените в законодателството за правата на човека

Съветът на Европа - органът, който наблюдава спазването на Европейската конвенция за правата на човека - е „напълно готов“ да разгледа промени в документа, за да отговори на опасенията, свързани с миграцията, заяви неговият ръководител, цитиран от Пи Ей Мидия/ДПА.

В интервю за Би Би Си генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе каза, че организацията, в която членуват 46 държави, трябва да реши какво да обсъжда и „може би да се промени и адаптира“.

Коментарите му идват на фона на политически дебат относно релевантността на конвенцията. Дебатите бяха породени във връзка с имиграционни дела в Обединеното кралство. В хода на дискусиите се чуха дори призиви от страна на консерваторите и на „Реформирай Обединеното кралство“, че страната трябва да се оттегли от конвенцията.

Правителството на Обединеното кралство заяви, че няма да напусне европейския договор, но министрите преразглеждат законодателството за правата на човека, за да улеснят депортирането на хора, които нямат право да бъдат в страната, пише БТА.

Няколко опита за депортации на мигранти бяха спрени чрез тълкуването в британското законодателство на член осем от европейсканта конвенция, касаещ правото на личен и семеен живот. Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви пред Съвета на Европа по-рано през годината, когато тя беше министър на правосъдието, че европейската конвенция „трябва да се развива“, за да отговори на новите реалности.

Берсе каза днес пред Би Би Си: „Готов съм, абсолютно готов и наистина отворен да се включа във всички политически дискусии, да видя какво трябва да обсъдим, може би да променим или да се адаптираме“.

Той също така каза, че има риск Обединеното кралство да бъде изолирано, ако се оттегли от конвенцията, въпреки че призоваващите за напускане на документа твърдят, че това би дало на страната контрол върху основните права и свободи на всеки човек.