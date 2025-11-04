Главният редактор напуска, след като близък до Орбан купи най-четения унгарски таблоид

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Главният редактор на в. "Блик" – най-четения унгарски таблоид – подаде оставка няколко дни след като вестникът беше продаден на група, близка до премиера националист Виктор Орбан, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Швейцарската медийна група "Рингиер" в петък съобщи, че продава унгарското си подразделение, включително "Блик", на групата "Индамедия".

"Новият собственик не ни иска, но това няма значение – намеренията ни съвпадат", написа във "Фейсбук" главният редактор Иван Над и обяви напускането и на колегата си Петер Сигети, който отговаряше за развитието на съдържанието на вестника.

Шест месеца преди парламентарните избори, за които допитванията показват преднина за опозицията, тази смяна на собствеността на популярна медия се смята за нов опит от управляващата пария да заглуши независимата преса.

Според седмичника "Еш Ве Же" (HVG) банка, свързана с Ласло Месарош – близък сътрудник на Орбан, е финансирала "Индамедия" със заем от 33 милиона евро малко преди покупката.

"Блик" е най-четеният унгарски вестник, а сайтът му се нарежда сред петте най-четени в централноевропейската страна с население от 9,5 милиона души. Той достига до около три милиона читателя месечно, съобщи унгарската Национална служба за медии и комуникации.

Освен "Блик" продажбата включва неделното издание "Вашарнапи Блик", здравен портал и списания.

В изявление до АФП ръководството на "Рингиер" заяви, че "осъзнават, че медийната независимост е чувствителен въпрос в Унгария", но са търсили "дългосрочен собственик от професионалните среди".

"Решението ни се основава единствено на стратегически икономически съображения, а нашият фокус – на нашите основни дигитални дейности в Унгария", добави компанията.

След връщането на власт на Орбан през 2010 г. много независими медийни издания или спряха работа, или бяха купени от негови съюзници и превърнати в издания, подкрепящи партията на Орбан - ФИДЕС, а обществените медии бяха принудени да следват линията на правителството.

Според "Репортери без граници" съюзници на унгарския премиер са контролирали 80% от медиите в страната преди придобиването на "Блик".