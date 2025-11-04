ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски призова Орбан да не блокира присъединяването на Украйна към ЕС

1704
Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски днес призова унгарския си колега Виктор Орбан да не блокира страната му за ЕС, предаде Франс прес.

"Наистина бихме искали унгарският премиер да ни подкрепи или поне да не ни блокира", каза Зеленски по време на форум за разширяването на ЕС, организиран от "Евронюз" в Брюксел.

Украинският президент добави, че би желал страната му да се присъедини към ЕС преди 2030 г.

Зеленски призова и САЩ да останат отворени към доставката на Киев на оръжия с голям обсег за военните му действия срещу Русия.

Украинският президент направи изказването си пред делегатите в срещата, посветена на разширяването на ЕС, по видеоконферентна връзка от района на Покровск в Източна Украйна, откъдето той призова и за още санкции срещу Русия – включително срещу газовия и ядрения ѝ сектор, пише БТА. 

