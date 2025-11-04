Мъск иска да блокира Слънцето със сателити, за да охлажда планетата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От инженерна гледна точка това „може да е възможно", но „последствията от грешка биха били неизмерими", предупреждават учени

Илон Мъск заяви, че има решение за климатичната криза, въпреки че учените предупреждават, че то може да доведе до катастрофа.

Шефът на "СпейсЕкс" предлага да изстреля голяма група сателити, захранвани от слънчева енергия, в орбита около Земята. Сателитите ще бъдат управлявани от изкуствен интелект и ще могат да правят "малки корекции" в количеството слънчева енергия, достигащо Земята, като по този начин ще охлаждат планетата.

Лили Фур, директор на програмата за изкопаеми горива в Центъра за международно екологично право (CIEL) в Берлин, нарече идеята „силно спекулативна".

„Слънчевата геоинженерия е по своята същност непредсказуема и може да дестабилизира още повече и без това крехката ни климатична система", заяви тя пред "Дейли мейл".

„Ако някога бъде приложено, няма да е възможно да се спре или преустанови, без да се рискува бързо покачване на температурите и ускоряване на глобалното затопляне. Тези силно спекулативни технологии са опасно отклонение от решаването на климатичната криза и трябва да бъдат окончателно отхвърлени", смята тя.

В социалните мрежи много хора си спомниха епизода от „Семейство Симпсън", в който местният милиардер г-н Бърнс блокира Слънцето, принуждавайки жителите на Спрингфийлд да използват електроенергия от неговата атомна електроцентрала.

Мъск беше попитан как съзвездието ще гарантира „прецизни и справедливи корекции на слънчевата енергия" по цялата Земя, като се отчитат сезонните колебания.

Собственикът на "СпейсЕкс" отговори: „Да. Ще са необходими само малки корекции, за да се предотврати глобалното затопляне или глобалното охлаждане в този случай".

Мъск призна, че прекаленото блокиране на слънчевата светлина може да доведе до рязък спад на температурите и да превърне Земята в „снежна топка".

"Земята многократно е била снежна топка в миналото", каза Мъск, въпреки че последният път, когато това се е случило, е било преди около 635 милиона години.

Мъск не уточни точно каква роля ще играе изкуственият интелект, но вероятно ще отговаря за определянето кога да се правят „малки корекции" в количеството слънчева енергия, достигащо Земята.

Макар цялото това да звучи нереалистично, Мъск вече е изпратил над 8000 сателита в орбита около Земята като част от Starlink, който предоставя високоскоростен интернет на целия свят.

А разходите за такъв проект биха могли лесно да бъдат покрити от Мъск, който в момента е най-богатият човек в света с нетна стойност от около 469 милиарда долара.

Рам бен Зеев, автор и предприемач от Шотландия, заяви, че от инженерна гледна точка това „може да е възможно", но „последствията от грешка биха били неизмерими".

В публикация в X той заяви, че идеята „опасно надценява човешкия контрол и подценява естествения баланс".

„Намаляването на слънчевата светлина не само понижава температурите, но и оказва пряко влияние върху фотосинтезата – основата на живота на тази планета", предупреди той. Дори 1-2% намаление на слънчевата енергия би могло да унищожи световното земеделие, горите и производството на кислород.

Професор Сами Бъзард, климатолог в Университета Нортумбрия, предупреди, че подобна схема може да има „нежелани последствия".

„Не трябва да се оставя на един човек или една страна да решава за климата на друга, особено при риска от нежелани последствия от неизпитани методи", заяви тя пред "Дейли мейл".

Тъй като този метод би имал глобални последствия, които не биха били еднакви навсякъде, за да бъде приложен, е необходимо да има глобално споразумение.

Затъмняването на Слънцето е идея, която вече е била обсъждана, макар че вместо сателити някои експерти са предложили инжектиране на отразяващи частици.

Въпреки това, в неотдавнашен доклад екип предупреди, че такива рискови „геоинженерни" проекти могат да причинят хаос в метеорологичните условия и всъщност да влошат климатичните промени.