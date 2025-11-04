Зеленски: Украйна се движи уверено към присъединяването към ЕС

След публикуването на последния доклад на Европейската комисия за напредъка по пътя към членството в ЕС, президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му уверено се движи към присъединяване към съюза и е готова да отвори три преговорни глави, а именно главите 1, 2 и 6, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"Докладът на Европейската комисия за разширяването на ЕС потвърждава едно нещо: Украйна уверено се движи към членство в ЕС и е готова да отвори клъстерите 1, 2 и 6. Това е най-добрата оценка до момента – доказателство, че дори докато се защитаваме от пълномащабната агресия на Русия, Украйна продължава да се подобрява и трансформира в съответствие с европейските стандарти. Напредъкът на Украйна по пътя към ЕС се постига благодарение на усилията на милиони наши граждани", заяви Зеленски.

Той също така заяви, че очаква решителни действия от страна на блока за преодоляване на всички изкуствени препятствия пред една силна и обединена Европа. "Единството и силата са два ключови елемента за успеха на европейския проект и за осигуряване на безопасност, просперитет и гарантиран мир за всички европейски народи, общности и семейства", добави Зеленски.

Премиерът на Украйна Юлия Свириденко също коментира доклада : "Днес сме с една крачка по-близо до членството в ЕС. Украйна получи най-високите си оценки в доклада за напредъка към ЕС за 2025 г., който току-що беше публикуван от Европейската комисия.", заяви Свириденко.

Тя отбеляза, че това е най-добрият резултат за Украйна за последните три години по пътя й към присъединяването към ЕС. "И най-важното е, че Украйна никога не е получавала отрицателна оценка за "отстъпление" ", добави Свириденко.

Докладът подчертава също така напредъка на Украйна в подготовката за преговорите за присъединяване, заедно с готовността й да започне преговори по отделните теми.

"Пътят към членство в ЕС остава сред основните приоритети на нашия президент, парламент и правителство. Уверено вървим към пълноправно членство – цел, която защитаваме и преди почти 13 години събра милиони украинци на Майдана, както и я заложихме в нашата конституция. Украйна е неразделна част от Европа", заяви Свириденко.

Унгария, позовавайки се на правилото за единодушие на ЕС по отношение на разширяването на съюза, продължава да блокира стартирането на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС.

Заместник министър-председателят на Украйна Тарас Качка отбеляза, че докато държавите-членки на ЕС финализират условията за започване и приключване на преговорите за присъединяване след преглед на украинското законодателство, Украйна подготвя национална програма за приемане на законодателството на ЕС, която ще включва подробен график за изпълнение.