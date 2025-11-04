Израел и "Хамас" съобщават за убити в Газа въпреки примирието

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия днес заяви, че "терорист" е пресякъл т. нар. "жълта линия" в северната част на ивицата Газа и се е приближил до израелски войници, "представлявайки непосредствена заплаха за тях", затова е бил "елиминиран", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Жълтата линия е линията в ивицата Газа, зад която се изтегли израелската армия като част от споразумението за примирие.

При друг инцидент в южната част на крайбрежния анклав израелски войници са извършили прецизна атака срещу няколко съоръжения от терористична инфраструктура, която е представлявала опасност за силите в района на Хан Юнис под израелски контрол, добави армията.

Палестинската новинарска агенция УАФА съобщи, че израелски дрон се е взривил над група палестинци в източната част на град Газа. Един от тези хора е загинал, а има и един ранен, добави УАФА, описвайки инцидента като явно нарушение на споразумението за спиране на огъня.

Според здравното министерство на "Хамас" трима палестинци, убити при подновеното насилие, са били докарани в болници през последните 24 часа.

Твърденията на двете страни не могат да бъдат проверени по независим път, отбелязва ДПА.

От началото на примирието между Израел и "Хамас" на 10 октомври, което е част от мирния план на американския президент Доналд Тръмп, непрекъснато има смъртни случаи.

По данни на здравното министерство на "Хамас" вече са убити над 240 палестинци. Няколко израелски войници също са изгубили живота си в ивицата Газа.