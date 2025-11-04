Съветът на ЕС одобри над 1,8 млрд. евро помощи за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна ще получи над 1,8 млрд. евро, след като Съветът на ЕС одобри петото редовно изплащане на помощ по механизма за страната, предава БНР.

Средствата са отпуснати в резултат на успешното изпълнение от страна на Украйна на деветте стъпки, необходими за петото изплащане, както и на една неизпълнена стъпка от четвъртото изплащане.

Сред тях са реформи в съдебната система, борба с корупцията и прането на пари, финансовите пазари, енергийния сектор, управлението на критични суровини.

Финансирането има за цел преди всичко да подкрепи макрофинансовата стабилност на Украйна и продължаването на дейността на нейната публична администрация.