Тръмп спира парите на Ню Йорк, ако мюсюлманин стане кмет (Обзор)

Резултатите от вота в града са репетиция за междинните избори в САЩ през 2026 г.

Извънредните избори за нов кмет на Ню Йорк във вторник привлякоха международното внимание. Причината - не само ожесточената предизборна кампания, но и категоричното мнение на анализатори, че резултатът от тях ще бъде показателен за предстоящите междинни избори в САЩ през 2026 г. А от тях ще зависи дали републиканците ще запазят мнозинството си в Конгреса.

Фаворитът за градоначалник на Голямата ябълка е демократическият кандидат Зохран Мамдани от Уганда. Ако бъде избран за кмет, 34-годишният мъж, който се самоопределя като социалдемократ, ще се превърне в първия мюсюлманин начело на 8-милионния град.

Той си спечели голяма популярност сред младите със своите прогресивни идеи и забележителната си харизма в социалните мрежи. Въпреки това опонентите му поставят под въпрос ефективността на политиките му и острите му критики срещу войната на Израел в Газа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е един от най-големите критици на кандидат-кмета на Ню Йорк. Той го определи като комунист, а в понеделник заплаши, че ще спре федералното финансиране за мегаполиса, ако Мамдани спечели изборите.

Републиканецът е дотолкова решен да попречи на потенциалната победа на младия политик, че публично изрази подкрепата си за независимия кандидат Андрю Комо. Той е бивш демократически губернатор на щата Ню Йорк и основен опонент на Мамдани. По време на първия мандат на Тръмп Комо беше един от най-върлите критици на републиканеца.

