Франция разследва "Шейн" заради педофилски секскукли (Обзор)

В Париж китайската компания отваря първия си физически магазин, обяснява гафа с грешка в системата

Китайският онлайн гигант за търговия на дребно “Шейн” беше разтърсен от скандал с педофилски секскукли, който заплашва да унищожи бъдещето му на френския пазар.

Парижката прокуратура започна разследване късно вечерта в понеделник срещу корпорацията, след като на сайта ѝ по-рано бяха забелязани еротични играчки, които много наподобяват невръстни момиченца. Подобни мерки френските власти предприеха и срещу други големи китайски компании като “АлиЕкспрес”, “Тему” и “Уиш”. Скандалните продукти са били достъпни за закупуване дори и от непълнолетни.

“Това не са просто едни обикновени предмети. Това са педофилски уреди, върху които перверзници първо се упражняват, а след това нападат реални деца”, оплака се върховната комисарка на Франция по въпросите на децата Сара ел Хайри.

От “Шейн” забраниха временно достъпа до секциите на сайта си, където се продават сексиграчки, а всички снимки на еротични кукли бяха изтрити от платформата.

“Ще сътрудничим сто процента с органите на реда”, заяви във вторник представителят на търговеца за Франция Куентин Рюфат. Добави, че при поискване от страна на прокуратурата фирмата ще даде информацията на всички нейни клиенти, които са се възползвали от възможността да си купят педофилските предмети.

Рюфат обясни, че грешка в системата за безопасност на сайта на “Шейн” е позволила изобщо такива артикули да се появят за продажба и разпространение и добави, че се предприемат мерки това никога повече да не се повтаря.

Срещу китайския търговец на дребно е започнало и парламентарно разследване. В рамките на две седмици предстои представители на компанията да бъдат разпитани за случилото се и от френските депутати.

“Ако това безотговорно поведение се повтори, “Шейн” ще бъде забранен на френския пазар”, заплаши министърът на икономиката Ролан Лескюр.

Скандалът с педофилските кукли се случва в момент, когато търговецът на дребно отваря първия си реален магазин във Франция. Откриването е в сряда в един от най-старите парижки универсални магазини - BHV, който се намира в непосредствена близост до кметството на града.