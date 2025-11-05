Черна статистика: всеки ден 78 деца са жертви на тежки престъпления във военни зони

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Увеличават се разходите за война, а за мир продължават да намаляват

Тежките престъпления срещу деца в зони на конфликт са се увеличили драстично през 2024 г., а вече всяко пето дете по света живее в регион, където бушуват войни.

Това предупреждава нов доклад на международната организация “Спасете децата”, чиято основна мисия от 1919 г. насам е да подобри условията на живот на най-малките и уязвими представители на обществото.

В документа се посочва, че за миналата година 520 млн. деца са били изложени на опасностите от войната, което е рекорд за трета поредна година.

Организацията е потвърдила, че през 2024 г. са били извършени близо 42 хил. тежки престъпления срещу деца, което е скок от цели 30% в сравнение с 2023 г. Това означава, че всеки ден средно 78 деца са станали жертви на зверски посегателства, като това включва

убийство и осакатяване, отвличане, вербуване

за присъединяване в групировки, както и сексуално насилие.

От “Спасете децата” посочват, че наред с риска от физически травми израстването в милитаризирани райони често означава и отпадане от училище, принудително напускане на дома и тежки последици за психичното здраве.

“Това непропорционално увеличение на тежките престъпления разкрива, че освен излагането на конфликти има и дълбоко подкопаване на международните норми и защити, предназначени да предпазват децата от опасности”, заяви шефката на “Спасете децата” Ингер Ашинг.

По думите ѝ докладът разкрива и друга тревожна реалност: “Настоящият едностранен фокус върху борбата с насилието чрез военни, държавни и частни решения за сигурност

не успява да защити адекватно

децата от най-тежките форми на насилие”.

През миналата година по-малко от 2% от глобалните средства за сигурност са били насочени към изграждане и поддържане на мира, което отразява дългосрочната тенденция на намаляване на разходите за мир.

От друга страна, харченето за война е скочило драстично с над 9% до общо 2,7 трилиона долара, сочат данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI).

Африка отчита най-голям брой деца, живеещи в конфликтни зони - 218 милиона, като за първи път от 2007 г. насам изпреварва Близкия изток. Въпреки това най-много тежки престъпления срещу деца са регистрирани в Газа, като според данните всяко трето, което е било убито или осакатено във война, е с палестински произход.

Повече от половината от посегателствата срещу деца са извършени в Газа и Западния бряг, в Демократична република Конго, Нигерия, Судан и Сомалия. Сред страните в списъка са и Украйна, Колумбия, Хаити, Афганистан, Йемен, Сирия и Либия.

