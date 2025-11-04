ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма за 4-ия кръг на Шампионската лига и класи...

Разпитват сина и бащата на отстранения от длъжност кмет Екрем Имамоглу

Айше Сали, БТА

1536
Екрем Имамоглу СНИМКА: X/@ekrem_imamoglu

Синът и бащата на отстранения от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу са призовани в полицията, за да дадат показания, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер". 

Бащата Хасан Имамоглу и синът Селим Имамоглу ще се явят пред органите на реда в качеството им на заподозрени по обвинение за вземане на подкуп и пране на пари. Все още не е ясна точната дата, когато двамата трябва да се отидат в полицията. Към този момент е известно само, че ще бъдат разпитани.

Отстраненият от длъжност кмет на Истанбул беше арестуван през март тази година. Сред обвиненията срещу него са за корупция, измами, незаконно присвояване на лични данни, манипулиране на търгове. С течение на времето към тях бяха добавени и други. През юли той беше осъден за обида и заплаха на главния прокурор на Истанбул. Имамоглу ще отговаря също така за шпионаж и продаване на лични данни на други държави - обвинение, което той отрича, подобно на останалите. Задържането му предизвика вълна от протести в страната, които все още продължават.

