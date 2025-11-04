ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма за 4-ия кръг на Шампионската лига и класи...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21648579 www.24chasa.bg

Спасителен хеликоптер се разби във Филипините, шестима загинаха

1260
Спасители на помощ във Филипините след тайфуна СНИМКА: Ройтерс

Броят на жертвите на тайфуна Калмаеги в централната част на Филипините достигна тази вечер 40 души

Шестима души загинаха днес при разбиването на военен хеликоптер на Филипините. Хеликоптерът е бил на спасителна мисия, свързана с тайфуна Калмаеги, връхлетял страната, предадоха Ройтерс и БТА, като се позова на филипинските въоръжени сили.

Оттам добавиха, че издирвателните екипи са открили шест тела, за които се смята, че са на пилота и членовете на екипажа на хеликоптера "Бел" UH-1 "Ирокез" ("Хюи"), на остров Минданао.

Междувременно броят на жертвите на тайфуна Калмаеги в централната част на Филипините достигна тази вечер 40 души, съобщиха властите. 

Тайфунът Калмаеги, наричан от филипинците "Тино", отслабна, след като по-рано днес предизвика свлачища, но продължава да бушува над архипелага с ветрове със скорост 130 км/ч и пориви, достигащи 180 км/ч. Преди това стихията премина през островите Висаяс и се насочи към остров Палаван и Южнокитайско море.

Всички 40 жертви освен една са в централната провинция Себу, каза служителят от пресслужбата на провинциалните власти Айнхелис Оронг. Единствената жертва извън Себу е на съседния остров Бохол, съобщиха аварийно-спасителните служби.

Запитан за резкия скок в брой на жертвите, Оронг каза, че спасителните операции продължават и настоящите данни не са окончателни.

Десетки хиляди местни жители бяха евакуирани от островите Висаяс, както и от островите Лусон и Минданао, съобщиха властите. Тайфунът се очаква да се отдалечи от Филипините утре вечер или в четвъртък сутринта.

Спасители на помощ във Филипините след тайфуна СНИМКА: Ройтерс
Спасители на помощ във Филипините след тайфуна СНИМКА: Ройтерс
Спасители на помощ във Филипините след тайфуна СНИМКА: Ройтерс
Спасители на помощ във Филипините след тайфуна СНИМКА: Ройтерс
Спасители на помощ във Филипините след тайфуна СНИМКА: Ройтерс
Спасители на помощ във Филипините след тайфуна СНИМКА: Ройтерс
Спасители на помощ във Филипините след тайфуна СНИМКА: Ройтерс
Спасители на помощ във Филипините след тайфуна СНИМКА: Ройтерс
Спасители на помощ във Филипините след тайфуна СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)