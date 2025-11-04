Приятел на принц Уилям загина след падане от 30 м от бар на покрива на лондонски хотел

Бен Дънкан – известен британски светски персонаж, познат от телевизионни формати и близък приятел на принц Уилям и Кейт Мидълтън – загина, след като падна от покривния бар на хотел Trafalgar St James в центъра на Лондон. Инцидентът е станал късно вечерта в четвъртък, 30 октомври, пише "Дейли мейл".

45-годишният Дънкан е открит мъртъв, след като полицията била извикана по сигнал за „мъж на покрива" на сградата. Въпреки усилията на спешните екипи, той е бил обявен за починал на място. Според полицията смъртта му е „неочаквана, но не се разглежда като подозрителна".

Бен Дънкан е учил в университета „Сейнт Андрюс" заедно с принц Уилям и Кейт, като според близки е бил част от техния приятелски кръг в началото на връзката им. Той присъствал и на известното модно шоу, в което Кейт дефилира в прозрачна рокля – момент, за който често се казва, че е запалил искрата между бъдещите съпрузи.

След дипломирането си Дънкан става популярен с участия в телевизионни предавания като Big Brother, Come Dine With Me и Celebrity Coach Trip, а по-късно се изявява и като водещ. Той е поддържал връзки с влиятелни личности от политиката и обществения живот, сред които лорд Питър Манделсън, Майкъл Портило и дизайнерът Ники Хаслам.

Негови приятели го описват като „душата на компанията", човек с остроумие, чар и неподправено чувство за стил. Според близки през последните години бил по-затворен и страдал от безсъние.

Хотелът Trafalgar St James, където се е случила трагедията, е петзвезден и известен с панорамния си бар с изглед към площад Трафалгар. Цените на нощувките там достигат до 1000 паунда.