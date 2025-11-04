Най-малко 15 души загинаха при наводнения в Индонезия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Внезапни наводнения в индонезийската провинция Папуа са причинили смъртта на 15 души, а осем души са в неизвестност, съобщи Националната агенция за борба с бедствията, цитирана от Франс прес.

Наводненията, причинени от проливните дъждове през уикенда, са засегнали две различни области в източната провинция Папуа-Пегунган.

Операциите по издирването на останалите осем изчезнали лица продължават, уточни той.

Индонезия е изложена на наводнения и свлачища по време на дъждовния сезон, обикновено от ноември до април. Силни валежи може да има и извън този период. Климатичните промени също са увеличили интензивността на бурите, придружавани от по-обилни валежи, внезапни наводнения и по-силни пориви на вятъра, отбелязва АФП, цитирана от БТА.