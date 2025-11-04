ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Светослав си отиде на 43 г., блъснат от непълнолет...

Бомбена заплаха спря полетите на летището във Вашингтон

Самолет Снимка: pixabay

Полетите от и до вашингтонското летище "Роналд Рейгън" са спрени заради бомбена заплаха срещу една от авиокомпаниите, съобщи преди минути агенция Блумбърг, цитирана от БНТ.

Очаквайте подробности!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

