Прокурор Наташа се отрече от християнството, стана...

САЩ налагат санкции на свързани със Северна Корея лица и компании заради пране на пари

Десет шефове на турски медиен холдинг задържани с обвинения за измами и пране на пари. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Американското министерство на финансите наложи санкции на осем лица и две компании, които според него са участвали в различни севернокорейски схеми за пране на пари, свързани с киберпрестъпления, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министерството заяви, че тази мярка има за цел да прекъсне финансирането на оръжейните програми на Северна Корея.

"Чрез генерирането на приходи за разработването на оръжия от Пхенян, тези лица пряко заплашват сигурността на САЩ и света", посочи в изявление Джон Хърли, заместник-министър на финансите на САЩ, отговарящ за тероризма и финансовото разузнаване.

"Министерството на финансите ще продължи да преследва посредниците и помощниците в тези схеми, за да прекъсне незаконните източници на приходи на КНДР", каза Хърли.

Финансовото министерство на САЩ заяви, че севернокорейските банкери Джан Кук-чхол и Хо Йон-сон са съдействали за управлението на средства от името на санкционирана компания, част от които може да са свързани с хакер, който е атакувал жертви в САЩ.

Министерство посочи, че е санкционирало базираната в Северна Корея компания "Къриа Манйонде Къмпютър Текнолоджи къмпани" (Korea Mangyongdae Computer Technology Company) за използване на китайски граждани като банкови пълномощници в опит да се скрие произходът на средствата. То наложи санкции и на президента на компанията -У Йон-су.

В изявлението на министерството на финансите са посочени още пет лица като представители на финансови институции на КНДР, базирани в Китай или Русия.

Министерството също така санкционира "Рюджон Кредит Банк" (Ryujong Credit Bank) за предоставяне на финансова помощ в "дейности за избягване на санкции" между Китай и Северна Корея.

"Тези дейности включват преводи на приходите на Северна Корея в чуждестранна валута, пране на пари и финансови трансакции на севернокорейски работници в чужбина", се посочва в изявлението.

Десет шефове на турски медиен холдинг задържани с обвинения за измами и пране на пари.

