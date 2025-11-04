ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Хамас“ предаде ковчег с тленните останки на заложник от Газа

1476
Военните съобщиха, че ковчегът с останките е бил прехвърлен в ивицата Газа на служители на Червения кръст СНИМКА: Pixabay

Палестинското екстремистко движение „Хамас“ предаде нови тленни останки, за които твърди, че са на един от заложниците, отвлечени от групировката през октомври 2023 г. съобщиха израелските военни, позовавайки се на Международния комитет на Червения кръст, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Военните съобщиха, че ковчегът с останките е бил прехвърлен в ивицата Газа на служители на Червения кръст, които след това са го предали на израелските власти.

Останките ще бъдат отнесени в съдебномедицински институт в Израел за идентификация. Не е ясно чие е тялото.

Ислямистката групировка и преди е връщала останки, които не са принадлежали на никой от заложниците, смятани все още за изчезнали след нападението от 7 октомври 2023 г.

Преди настоящото предаване се смяташе, че телата на осем починали заложници все още се намират в Газа.

Като част от мирната инициатива с посредничеството на САЩ „Хамас“ освободи всички оцелели заложници на 13 октомври в замяна на освобождаването на стотици палестински затворници.

