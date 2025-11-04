"Маша и мечокът" пред забрана, противоречал на руските ценности

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-гледаният и популярен руски филм в света през XXI век – хитовата анимация „Маша и Мечокът" – е изправен пред опасността да бъде забранен като противоречащ на т.нар. традиционни руски ценности.

На пръв поглед подобна новина звучи като откровена измислица или злонамерена манипулация, подкопаваща имиджа на „великата Русия" – но, уви, тя е реалност.

Очевидно е, че вече е време да спрем да се изненадваме дори на най-нелепите абсурди, идващи от московските коридори на властта.

Темата за евентуалната забрана на „Маша и Мечокът" вече дни наред предизвиква разгорещени спорове сред интелектуалците и политиците в Русия. Някои настояват сериалът да бъде достъпен само за пълнолетни зрители, а други искат пълна забрана за излъчването му.

Според политолога Вадим Попов, този анимационен сериал „противоречи на традиционните руски ценности".

"Как е възможно 4-годишно момиченце да живее само, без мама и тати, и да си общува само с някаква мечка. Това може да навреди на разбирането на децата за семейството", посочва той.

Освен това, добавя Попов, по някаква причина дори животните се боят от нея, а самата Маша е "меркантилна и капризна".

Също така и писателят Олег Рой призова за възрастово ограничение 12+ за анимационния филм, твърдейки, че лентата не е предназначена за деца, пише OFFNews.