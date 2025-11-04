Прокурор Наташа се отрече от християнството, стана езичница и си смени името

Бившата руска депутатка Наталия Поклонская, по-известна в медиите като „прокурор Наташа", се е отказала от християнството, приела е езичеството и е сменила името си. Вече официално се казва Радведа Поклонская.

Поклонская стана известна през 2014 г., когато беше назначена за главен прокурор на Крим след руската анексия на полуострова. Тогава интернетът се заля с шеги, мемета и видеа с нейния образ. Между 2016 и 2021 г. тя беше депутат в Държавната дума, а от юни 2022 г. заема поста съветник на главния прокурор на Русия.

Наскоро стана ясно, че Поклонская официално носи името Радведа – неоезическо име, което предизвика бурни реакции в руското общество.

Любопитен контраст с миналото ѝ – жената, която някога оглавяваше религиозни шествия с иконата на Николай II и се представяше като пламенна православна вярваща, днес открито заявява, че се е обърнала към езичеството.

Тя издаде книгата "Мисли на глас", в която критикува християнството и представя неоезически идеи. Прокурор Наташа връчи няколко екземпляра от книгата на библиотеката на едно от училищата в окупираната част на Херсонска област. Там тя проведе урок в рамките на държавния проект „Разговори за важното" и нарисува на училищната дъска пентаграми и руни.

Поклонская е единственият високопоставен руски чиновник, който открито се нарича езичник. Периодично тя напомня за това в социалните мрежи.

„Искам да подчертая, че не изповядвам християнството в нито една от неговите форми — нито православието, нито католицизма, нито която и да е друга монотеистична религия... Основната ценност на езичеството е дълбоката връзка с природата и обожествяването на нейните сили, за което не са необходими златни храмове, диамантени икони и посредници, а най-важното е честността и отговорността на човека пред самия себе си", заяви неотдавна Поклонская, пише OFFNews.