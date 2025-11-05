ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролът поевтинява на азиатските пазари

Над 60 са вече жертвите на тайфуна във Филипините (Снимки, видео)

Тайфунът "Калмаеги" остави кал по улиците, отнесени автомобили и жертви по местата, където удари. Снимка: Ройтерс

Броят на жертвите от тайфуна "Калмаеги" във Филипините надхвърли 60. В неизвестност са 26 души, а над 430 000 души бяха евакуирани, обяви националната агенция за бедствията, цитирана от ДПА.

Според Франс прес загиналите са вече над 90.

Десет души са ранени при наводнения и други инциденти, причинени от тайфуна, който донесе проливни дъждове в 24 провинции в основните филипински региони Лусон, Висаяс и Минданао. 49 от жертвите са в провинция Себу, която беше силно засегната от значителни наводнения. 

11 смъртни случая, причинени от наводнения и паднали отломки, са били отчетени и в региона на остров Негрос и провинциите Капис, Бохол, Лейте и Южен Лейте. В южната провинция Агусан дел сур загинаха шестима души в разбил се спасителен военен хеликоптер от силите, разположени за оценка на щетите от тайфуна.

Тайфунът достигна максимална скорост на вятъра от 130 километра в час и пориви до 180 километра в час, докато се отдалечаваше от западния бряг на Филипините. Той се движеше на северозапад със скорост 25 километра в час и се очакваше да напусне Филипините късно днес или утре, като се насочи към Виетнам, пише БТА. 

Тайфунът "Калмаеги" остави кал по улиците, отнесени автомобили и жертви по местата, където удари. Снимка: Ройтерс
Тайфунът "Калмаеги" остави кал по улиците, отнесени автомобили и жертви по местата, където удари. Снимка: Ройтерс
Тайфунът "Калмаеги" остави кал по улиците, отнесени автомобили и жертви по местата, където удари. Снимка: Ройтерс
