Треньорът на "Левски": Важното, че останахме конце...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Арестуваха българин при мащабна акция срещу наркотрафика в Нидерландия

снимка: politie.nl

Нидерландските власти конфискуваха 3300 кг кокаин в склад в Стандаарбуйтен, община Мурдейк. Арестувани са осем мъже от пет различни държави  Задържаният е 50-годишен българин. Това е една от най-големите акции срещу наркотици в последните години в Северна Брабант.

Кокаинът се оценява на около 250 милиона евро.

Иззети са още огнестрелно оръжие и автомобили.

До явяването им утре пред съда им е позволен контакт единствено с адвокатите им. Съдията може да удължи ареста им до 14 дни, преди да им бъдат предявени обвинения в районен съд, съобщава NL Timess.

Стандаарбайтен е с 2230 жители, на 20 км от границата с Белгия, както и на 45 км от пристанището на Ротердам и на 85 от порт Влисинген, през които се предполага, че е влизала дрогата.

снимка: politie.nl

