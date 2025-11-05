Арестуваха българин при мащабна акция срещу наркотрафика в Нидерландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нидерландските власти конфискуваха 3300 кг кокаин в склад в Стандаарбуйтен, община Мурдейк. Арестувани са осем мъже от пет различни държави Задържаният е 50-годишен българин. Това е една от най-големите акции срещу наркотици в последните години в Северна Брабант.

Кокаинът се оценява на около 250 милиона евро.

Иззети са още огнестрелно оръжие и автомобили.

До явяването им утре пред съда им е позволен контакт единствено с адвокатите им. Съдията може да удължи ареста им до 14 дни, преди да им бъдат предявени обвинения в районен съд, съобщава NL Timess.

Стандаарбайтен е с 2230 жители, на 20 км от границата с Белгия, както и на 45 км от пристанището на Ротердам и на 85 от порт Влисинген, през които се предполага, че е влизала дрогата.