Почина милиардерът Гопичанд Хиндужа, главата на най-богатата фамилия във Великобритания

Гопичанд Хиндужа Снимка: Х/Naveen Jindal

Главата на най-богатата британска фамилия почина на 85 г.

Милиардерът Гопичанд Хиндужа, известен като GP, се е борил с продължително заболяване, съобщи говорител на семейството. Според "Сънди таймс" богатството на фамилията е 35,3 милиарна лири от бизнеси в банковия сектор, петрола, недвижимите имоти и развлеченията. 

Гопиманд и брат му Сричанд, който почина през 2023 г., емигрират от Индия в Лондон, където доразвиват "Хиндужа груп". В момента компанията има над 150 000 служители по целия свят.

През 80-те фамилията прави удар с купуването на части от британския автомобилев гигант Leyland, както и на "Гълф ойл" от "Шеврон".

Гопичанд Хиндужа Снимка: Х/Naveen Jindal

