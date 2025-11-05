Задължителни предпазни ръкавици за всички мотористи от днес в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мотоциклетистите в Турция вече задължително трябва да носят и предпазни ръкавици съгласно изменения в Наредбата за движение по пътищата, съобщава турската държавна телевизия ТРТ Хабер и БТА.

Решението влезе в сила, след като беше публикувано в турския държавен вестник.

В съответствие с обнародваните изменения в Наредбата задължителното предпазно оборудване за мотоциклетистите и пътниците им включва и защитни ръкавици, които отговарят на стандарта TS EN 13594.

Освен това, водачите на четириколки с мотоциклетни двигатели (ATV), произведени след 1 януари 2001 г., ще бъдат задължени да носят защитни каски и очила, а пътниците - защитни каски, посочва още телевизионният канал, позовавайки се на ревизирания текст.