ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Христов: Без подкрепата на ДПС-Ново начало б...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21651167 www.24chasa.bg

Турската брегова охрана откри 28 мигранти във водите на Егейско море край Измир

1216
Лодка с мигранти. Снимка: Архив.

Турската брегова охрана тази нощ е открила 28 нелегални мигранти във водите на Егейско море в близост до градчето Урла в окръг Измир, предаде ТРТ Хабер и БТА. 

По информация на бреговата охрана дрон на службата е засякъл надуваемата лодка в района на Урла, след което на място е бил изпратен екип, който е установил наличието на 28 нелегални мигранти, сред които седем деца, на борда на плавателния съд.  

При операцията от бреговата охрана са заловили и двама души, заподозрени в трафик на мигранти. 

Откритите нелегални мигранти са предадени на местните миграционни власти, а двамата заподозрени – на жандармерията. 

Лодка с мигранти. Снимка: Архив.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание