Турската брегова охрана откри 28 мигранти във водите на Егейско море край Измир

Турската брегова охрана тази нощ е открила 28 нелегални мигранти във водите на Егейско море в близост до градчето Урла в окръг Измир, предаде ТРТ Хабер и БТА.

По информация на бреговата охрана дрон на службата е засякъл надуваемата лодка в района на Урла, след което на място е бил изпратен екип, който е установил наличието на 28 нелегални мигранти, сред които седем деца, на борда на плавателния съд.

При операцията от бреговата охрана са заловили и двама души, заподозрени в трафик на мигранти.

Откритите нелегални мигранти са предадени на местните миграционни власти, а двамата заподозрени – на жандармерията.