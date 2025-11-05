Ракетата "Ариана" 6 излетя със спътник за наблюдение на Земята

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейската ракета носител "Ариана 6" излетя успешно от космическия център в Куру, Френска Гвиана, с нов спътник за наблюдение на Земята.

Тридесет и три минути и 51 секунди след изстрелването спътникът "Сентинел-1D" (Sentinel-1D) се отдели от ракетата.

Това е първият етап от извеждането в слънчевосинхронна орбита на височина 693 километра на сателита, който тежи над два тона. Този тип орбита позволява на спътника да минава близо до полюсите и да прелита над всяка точка на Земята по едно и също слънчево време, което улеснява сравняването на изображенията във времето, пише БТА.

Настоящата мисия е третият търговски полет на "Ариана 6" от пускането й в експлоатация миналата година.

Новата ракета-носител осъществи своя първи полет през юли 2024 г., отбелязвайки завръщането на автономния достъп до космоса за Европа, въпреки неуспешното влизане в атмосферата на горната й степен в края на мисията.

"Ариана 6" след това осъществи два търговски полета тази година - на 6 март с военен спътник и на 13 август с метеорологичен сателит.

"Сентинел-1D" е произведен от компания "Талес Аления Спейс" (Thales Alenia Space) като част от програмата "Коперник" - компонент за наблюдение на Земята от космическата програма на Европейския съюз.

Спътникът ще предоставя важни и ценни данни на учени, власти и институции по целия свят, за да наблюдават еволюцията на морския лед, айсбергите и ледниците и да откриват нефтени разливи, обезлесяване и последици от климатичните промени, като например наводнения или свлачища.