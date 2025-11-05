ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атина ще остане без таксита за 48 часа

Атина ще остане без таксита за 48 часа, на 5 и 6 ноември 2025 г., тъй като шофьорите стачкуват. Стачката започна в 06:00 ч. сутринта на 5 ноември и ще приключи в 06:00 ч. на следващия ден.

Част от основни искания на таксиметровите шофьори са: Незабавно удължаване на задължителната регистрация на изцяло електрическите таксита E.D.H. от 01.01.2026 г, справедливо данъчно облагане и необлагаем лимит от 12 000 евро, свободно преминаване на натоварени таксита в специални ленти за движение, минималната такса за ползване на нает автомобил с шофьор да бъде определена на 150 евро за цялата страна, а минималният наем да бъде три часа за цялата гръцка територия.

