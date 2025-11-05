Милиардерът Джаред Айзъкман все пак ще става шеф на НАСА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира във вторник милиардера предприемач и участник в частни космически мисии Джаред Айзъкман за шеф на НАСА, предаде АФП. Така Тръмп за втори път предлага приближеният на Илон Мъск Айзъкман да оглави американската космическа агенция.

Номинацията, обявена в социалната мрежа "Трут соушъл", идва 6 месеца след първоначалната, която пък бе направена на фона на разрив с Мъск, припомня БНР.

Ако бъде утвърден от Сената, Айзъкман (42 г.) ще замени на поста транспортния министър Шон Дъфи, който е временен администратор на НАСА.

Страстта на Джаред към космоса, опита му като астронавт и неговата отдаденост на разшири границите на изследване, да разкрие мистериите на вселената и да даде тласък на новата космическа икономика го правят идеален да оглави НАСА", написа Тръмп в поста си.