ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Христов: Без подкрепата на ДПС-Ново начало б...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21651491 www.24chasa.bg

Милиардерът Джаред Айзъкман все пак ще става шеф на НАСА

1344
Джаред Айзъкман

Президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира във вторник милиардера предприемач и участник в частни космически мисии Джаред Айзъкман за шеф на НАСА, предаде АФП. Така Тръмп за втори път предлага приближеният на Илон Мъск Айзъкман да оглави американската космическа агенция.

Номинацията, обявена в социалната мрежа "Трут соушъл", идва 6 месеца след първоначалната, която пък бе направена на фона на разрив с Мъск, припомня БНР.

Ако бъде утвърден от Сената, Айзъкман (42 г.) ще замени на поста транспортния министър Шон Дъфи, който е временен администратор на НАСА.

Страстта на Джаред към космоса, опита му като астронавт и неговата отдаденост на разшири границите на изследване, да разкрие мистериите на вселената и да даде тласък на новата космическа икономика го правят идеален да оглави НАСА", написа Тръмп в поста си.

Джаред Айзъкман

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание