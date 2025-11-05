ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кимбърли Гилфойл се срещна с Мицотакис

Бойка Атанасова, Атина

Кимбърли Гилфойл СНИМКА: Екс/ @OrderStAndrew

Премиерът Кириакос Мицотакис се срещна днес с посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл.

На входа на имението Максимос стоеше кучето на премиера, Пийнът, което Кимбърли Гилфойл се втурна да поздрави.

Новият американски посланик прекрачи прага точно в 10:00 ч., за да проведе първата си официална среща на четири очи с премиера.

Припомняме, че вчера Кимбърли Гилфойл връчи акредитивните си писма на президента на републиката Константинос Тасулас, а впоследствие се срещна с министъра на външните работи Йоргос Герапетритис.

К. Мицотакис ще има срещи и с представители на американските министерства следобед в 18:00 часа. По-конкретно, той ще се срещне с министъра на вътрешните работи на САЩ Дъг Бергам и министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт.

Кимбърли Гилфойл СНИМКА: Екс/ @OrderStAndrew

