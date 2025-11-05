ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

75 са арестувани в Турция заради подозрения за връзки с движението на Гюлен

Фетуллах Гюлен. СНИМКА: Архив

При две отделни операции през последните дни турските власти са задържали общо 75 души заради предполагаеми връзки с т. нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО) на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, съобщава сайтът „Търкиш минит".

На 1 ноември турският министър на вътрешните работи Али Йерликая обяви в социалните мрежи, че при мащабна операция в 31 от окръзите на страната са задържани 56 души, заподозрени в осъществяване на комуникация с членове на ФЕТО, финансиране на групи, свързани с движението и споделяне на пропаганда в негова полза. Три дни по-късно Анкарската главна прокуратура обяви, че е издала заповед за арест на 19 лица, пише БТА. 

Сред задържаните при изпълнението на заповедта са и служители на турската отбранителна компания АСЕЛСАН, турския изследователски институт ТЮБИТАК и на основния телекомуникационен оператор в Турция – „Тюрк Телеком".

Анкара обвинява движението на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, който почина през октомври 2024 г., в организирането на опита за преврат на 15 юли 2016 г.

